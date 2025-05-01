شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن السيطرة بشكل كامل على حرائق جبال القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية، يفيد بأنه تمت السيطرة بشكل كامل على حرائق جبال القدس.

وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت اليوم الخميس، أن الحرائق المندلعة في جبال القدس أحرقت أكثر من 24 ألف دونم حتى الآن، في حين تواصل إجلاء السكان من البلدات المهددة بنيرانها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتقال 18 مشتبهًا بهم في إشعال حرائق جبال القدس.