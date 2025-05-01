شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الهواء زاد من اشتعال النيران.. ماذا كشفت معاينة حريق خط غاز الواحات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل نيابة جنوب الجيزة ، التحقيقات فى حادث انفجار خط غاز الواحات، وكشفت المعاينة أن الحريق تسبب في تفحم 10 سيارات ودراجة نارية جراء الحريق الذي خلف 3 ضحايا.

واوضحت المعاينة عن حدوث كسر في خط الغاز، نتيجة أعمال حفر، مما تسبب في انفجار خط الغاز المفاجئ، ساعد تيار الهواء في اشتعالها بسرعة كبيرة، وانتقل عمال شركة الغاز إلى موقع النيران وتم التعامل معه بإغلاق المحبس الرئيسى لمنع امتداد النيران.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى للتعرف على سبب الحريق وإجراء معاينة للوقوف على أسباب اشتعال النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحريق وتفريغها وإعداد تقرير بها، وحصر التلفيات.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حربق بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرته، وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن تسرب غاز من ماسورة أدى لاندلاع الحريق.



