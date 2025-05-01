شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: ستيف ويتكوف مرشح لمنصب مستشار الأمن القومى الأمريكى بدلا من والتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف مرشح ليحل محل مايك والتز فى منصب مستشار الأمن القومى الأمريكى.

وسيغادر مستشار الأمن القومى الأمريكى مايك والتز ونائبه أليكس ونج منصبيهما فى إدارة دونالد ترامب، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر مطلعة.

ومن المتوقع أن يغادرا منصبيهما اليوم الخميس، ولم يعلّق البيت الأبيض حتى الآن على هذه الأنباء.

وفى مارس الماضي، خضع والتز للتدقيق بعد أن أنشأ مجموعة محادثة عبر تطبيق "سيجنال"، أدرج فيها عن طريق الخطأ الصحفى جيفرى جولدبرج من مجلة "ذا أتلانتيك"، وجرى فيها مناقشات بين كبار مسؤولى الأمن القومى الأميركى حول خطط لشن ضربة عسكرية على أهداف حوثية فى اليمن.

وكشف جولدبرج الأمر بعد الضربات، لكنه حذف فى البداية تفاصيل العمليات، لكن، وبعد أن نفى وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسى جابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، مشاركة أى معلومات سرية فى المحادثة، نشر جولدبرج صور للمحادثات تضمنت توقيت الضربات وحزم الأسلحة المستخدمة.

وبعد أن أقر والتز بصحة هذه المعلومات، ناقش مسئولو البيت الأبيض مسألة استقالته، لكن والتز لم يُقدّمها، كما لم يطلب منه ترامب التنحى حينها.