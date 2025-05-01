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جدول الإجازات المنتظرة فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ

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جدول الإجازات المنتظرة فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 01 مايو 2025 07:00 م

ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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