شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الإجازات المنتظرة فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة