شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الإجازات المنتظرة فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 01 مايو 2025 07:00 م
ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.الإجازات الرسمية في مصر 2025:
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز