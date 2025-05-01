شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: مستشار الأمن القومى الأمريكى ونائبه سيغادران منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، قبل قليل، نقلته عن صحيفة وول ستريت جورنال، تقريرا نشرته يفيد بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، دخل في خلافات مع بعض مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما أذاعت القاهرة الإخبارية، خبرا نقلته عن صحيفة فوكس نيوز، عن مصادر خاصة بالإدارة الأمريكية، قولها إن مستشار الأمن القومي الأمريكي ونائبه يغادران منصبهما وتتوقع استقالة آخرين، مشددة على أن ترامب، سيتحدث قريبا عن هذه التطورات.