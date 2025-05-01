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558 فرصة عمل فى القطاع الهندسى بالسعودية برواتب تصل لـ400 ألف جنيه.. تفاصيل

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  • 558 فرصة عمل فى القطاع الهندسى بالسعودية برواتب تصل لـ400 ألف جنيه.. تفاصيل 2/4
  • 558 فرصة عمل فى القطاع الهندسى بالسعودية برواتب تصل لـ400 ألف جنيه.. تفاصيل 3/4
  • 558 فرصة عمل فى القطاع الهندسى بالسعودية برواتب تصل لـ400 ألف جنيه.. تفاصيل 4/4

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 558 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات  بالمملكة العربية ، بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل.

ودعت الوزارة الشباب المتخصص في  المجالات المطلوبة، تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي [email protected]، علما بأن باب التقديم قد بدأ الأربعاء الماضى، ويستمر لمدة 5 أيام.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن  مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة تتحمل الإقامات وتجديدها، ونقل الكفالة أو التأشيرة ،والتأمين الطبي ، وكذلك تذكرة الطيران ذهاب وعودة ،عند استحقاقات الإجازات السنوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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