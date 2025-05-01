شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة "فى مينيت" للتوعية بالشمول المالى والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة توعوية مبتكرة تحت عنوان "في مينيت"، ضمن مشروع تخرجهم، بهدف رفع الوعي بأهمية الشمول المالي والتحول الرقمي، ودورهما المحوري في دعم رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تستهدف الحملة تثقيف الشباب بالمفاهيم الأساسية للشمول المالي، من بينها الخدمات المصرفية الرقمية، المدفوعات الإلكترونية، التثقيف المالي، والمحافظ الذكية، إلى جانب تسليط الضوء على التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل الخدمات للمواطنين.

وفي إطار أنشطة الحملة، نظم الفريق الطلابي فعالية تفاعلية متميزة استضافت عددًا من الخبراء والمسؤولين من قطاعات المال والتكنولوجيا، منهم، إبراهيم كامل، مدير إدارة الشؤون المالية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة وزارة المالية، وداليا فوزي، مدير وحدة التحصيل الإلكتروني والمتحدث الإعلامي بوزارة المالية، وخبيرة الدفع الإلكتروني، ومحمد فؤاد، مسؤول التثقيف المالي والأنشطة بقطاع الشمول المالي في بنك مصر.

اتسمت الفعالية بطابع تفاعلي شمل أنشطة وتجارب محاكاة رقمية، استخدم خلالها الحضور تطبيقات ومحافظ إلكترونية، ما ساهم في تبسيط المفاهيم التقنية وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المتحدثين والجمهور.

أقيمت الفعالية تحت إشراف د. إيمان أسامة و أميرة محمد، وبدعم من د. ثريا البدوي، عميدة الكلية، ود. أحمد خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وشهدت حضورًا مكثفًا من أساتذة الكلية والطلاب وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والرقمي.

ويضم فريق حملة "في مينيت" مجموعة من طلاب القسم، وهم: عنود نبيل، غرام عماد، دينا صفوت، وعد محمد، رضوى ياسر، ساندي عبدالعزيز، مريم فوزي، ميريت نسيم، هدى مصطفى، فرح محمد، شهد خالد، زينة محمد، إسراء محمد، هاجر محمد، أحمد أمير، عبدالله محمد فوزي، مصطفى محمود، عبدالرحمن هشام.