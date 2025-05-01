شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تحتفل بـ "عيد العمال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بعيد العمال من خلال إطلاق فيديو يظهر العاملين بها في مختلف الفروع والمنشآت الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان"، وهم يرددون بكل فخر: "أنا فخور.. أنا فخور.. أنا فخور بالعمل ضمن فريق عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية"، في رسالة تعكس الانتماء والاعتزاز بالرسالة الوطنية التي يحملونها لخدمة صحة المواطن المصري.

ويأتي ذلك في إطار تقدير الهيئة وقيادتها للدور الوطني الكبير للعاملين بها، حيث أعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديره العميق لما توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية من دعم متواصل لتحسين أوضاع العاملين، ومنهم العاملون في القطاع الصحي، الذين يمثلون أحد أهم أركان بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن العاملين بالهيئة هم القلب النابض للمنشآت الصحية، وعصب تقديم الخدمة والرعاية، وعماد التحول نحو نظام صحي شامل وعادل ومستدام يلبّي طموحات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد السبكي قائلًا: «أحيّي بكل فخر واعتزاز جنود الرعاية الصحية في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فهم صُنّاع الفرق الحقيقي في نجاح المنظومة. نعمل معًا كفريق واحد، بروح وطنية عالية، لنقدم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمصريين، ولا يمكن لأي منظومة أن تنهض دون سواعد عامليها وإخلاصهم.»

وأضاف: «عيد العمال هو مناسبة لتجديد العهد مع العاملين في الهيئة، بأننا مستمرون في دعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بدورهم المحوري في تطوير الرعاية الصحية في مصر. فالعاملون بالهيئة هم الركيزة الأساسية لبناء نظام صحي مواكب لأحدث التطورات العالمية ومستدام.»