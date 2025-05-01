شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المقطم الجديدة.. جراجات مجانية ومحال تستوعب الباعة الجائلين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365” بث مباشر من سوق عمار بن ياسر، الجديد بالمقطم الذى تم إنشاؤه لاسيعاب الباعة الجائلين والموجودين بـ سوق الزلزال العشوائى الذى تمت إزالته، بجوار قسم وحي المقطم.

ويضم السوق عددًا من المحال، مقسمة لأنشطة مختلفة، ضمن 380 محل بسوقى عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود، لتوفير بدائل للباعة بالأسواق العشوائية بالمقطم على رأسهم سوق الزلزال القديم الذى تمت إزالته.

ويضم السوق الجديد عدة خدمات منها، أنه محاط بسور لحماية المحلات من السرقة ويتواجد به أمن وعمال نظافة ومزود بكاميرات مراقبة وساحات انتظار للسيارات مجانا، بالإضافة إلى خدمات دورات المياه وصرف الأمطار وكافتريا ومطعم وغيرها.

وشهدت منطقة مساكن الزلزال بالمقطم جنوب القاهرة، إزالة سوق الزلزال العشوائى ونقل الباعة إلى أسواق حضارية جديدة، حيث أغلق السوق أكثر من 7 شوارع منهم 2 شارع رئيسي متفرع أحدهم من شارع 9 الرئيسى، لمدة 30 سنة تقريبا، بالإضافة إلى خطورة التعرض للحرائق والبيئة الصحية غير الأمنة.

ورفعت محافظة القاهرة المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائى بشارع 9 بالمقطم بعد نقل أكثر من 350 من الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وتم تسكين الباعة في أماكنهم الجديدة بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن سوق الزلزال العشوائى كان يمثل بؤرة للتلوث والعشوائية بالمنطقة، كما كان امتداده العشوائي داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الإسعاف، وعربات الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.