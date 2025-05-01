أخبار مصر

مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور 1/5
  • مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور 2/5
  • مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور 3/5
  • مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور 4/5
  • مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 01 مايو 2025 04:22 م

نجحت الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لجلب وتوزيع المواد المخدرة ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم جلب وتوزيع المواد المخدرة وتوجيه الضربات الإستباقية.

8f882d8d-a088-4280-81c0-dcb086d2da8c

 

43ff4a8a-23a2-42e6-bfed-ae776dd66e09

 

95e7ce9a-1908-4abd-975b-f0b9c762bbfc

 

a8cba540-8b94-4954-a57f-78b51327d174

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (عدد 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح") بجلب وتوزيع كميات من المواد المخدرة مُتخذين من إحدى الجزر النيلية بالقليوبية مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى.. حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.. وضُبط بحوزتهم (45 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو ، هيروين ، آيس ، حشيش ، حشيش إصطناعى" - 10 قطع أسلحة نارية متنوعة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).. هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (15 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements