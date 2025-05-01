شكرا لقرائتكم خبر عن سوق "عشوائى" أغلق7 شوارع 30 سنة بالمقطم.. والمحافظة تنقل الباعة لأماكن بديلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 منطقة مساكن الزلزال بالمقطم جنوب القاهرة، بعد إزالة سوق الزلزال العشوائى ونقل الباعة إلى أسواق حضارية جديدة، حيث أغلق السوق أكثر من 7 شوارع منهم 2 شارع رئيسي متفرع أحدهم من شارع 9 الرئيسى، بالإضافة إلى خطورة التعرض للحرائق والبيئة الصحية غير الأمنة.

ورفعت محافظة القاهرة المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائى بشارع 9 بالمقطم بعد نقل أكثر من 350 من الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وتم تسكين الباعة في أماكنهم الجديدة بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن سوق الزلزال العشوائى كان يمثل بؤرة للتلوث والعشوائية بالمنطقة ، كما كان امتداده العشوائي داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الإسعاف، وعربات الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة ، أنه تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق .

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.