شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يُطلق مشروعًا للحد من الحوادث المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة عيد العمال العالمي 2025، شهدت المدن الإيطالية احتفالات واسعة نظمتها أكبر ثلاث اتحادات عمالية في البلاد: CGIL وCISL وUIL، تحت شعار "متحدون من أجل عمل آمن"، للتأكيد على أولوية تعزيز بيئة العمل الآمنة ومواجهة تزايد الحوادث المهنية التي تحصد أرواح العمال.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن الاتحاد يشارك بفاعلية في هذه المناسبة السنوية، في ظل شراكات ممتدة مع النقابات الإيطالية الكبرى، مشيرا إلى أن إيطاليا تسجل إحصائيا وفاة نحو 5 عمال يوميا نتيجة حوادث العمل، وهو ما يدق ناقوس الخطر.

وأوضح إسكندر، لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الإيطالية أقرت مؤخرا ميزانية تفوق مليار يورو سنويا لتنفيذ حزمة من القوانين والإجراءات الجديدة المعنية بالسلامة في مواقع العمل، في محاولة جادة للتصدي لتلك الظاهرة.

وأضاف أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا أطلق مشروعًا طموحًا تحت عنوان "صفر موت في أماكن العمل"، يهدف إلى نشر ثقافة الوقاية وتدريب العمال على شروط السلامة، لافتًا إلى أن المبادرة تحظى بدعم وتعاون من مؤسسات نقابية ورسمية.

وأكد أن عيد العمال هذا العام يحمل رسالة نضالية واضحة تتجاوز الاحتفال، مفادها أن حماية أرواح العمال لا بد أن تكون أولوية وطنية ونقابية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لتأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة.



شعار الاحتفال بعيد العمال فى إيطاليا