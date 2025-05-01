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وزارة الصحة توضح حقيقة هامة عن الرضاعة الطبيعية إذا تناولت الأم الأدوية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 01 مايو 2025 01:41 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن ممارسة الرضاعة الطبيعية إذا كانت الأم مريضة أو بتتناول أدوية، مشيرة إلي ضرورة استشارة الطبيب فبل تناول أى دواء .

وتابعت وزارة الصحة والسكان :  الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل ولا يمكن استبدالها إلا للضرورة.

وأكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال وتابعت : الأصل في التغذية هي الرضاعة الطبيعية ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية

 

وتابعت: الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأفضل لنمو صحي للطفل وللمحافظة على قدراته الذهنية والإدراكية بالإضافة إلى تقوية جهازه المناعي وتقليل فرص إصابته بالأمراض

يذكر أن الحالات الضرورية التي لا يمكن فيها تغذية الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية - وفاة الأم - إصابة الأم بأمراض مزمنة (القلب - الكلى) أو أورام تستدعي العلاج الكيميائي هذه الأمراض يمكن تحديدها من خلال الفحص الطبي)

وتقوم وزارة الصحة والسكان بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية للحفاظ على الصحة العامة وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث


حقيقة هامة عن الرضاعة الطبيعية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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