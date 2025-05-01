شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا ورياح والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة 2 مايو 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خفيفة على السواحل الشرقية، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:-

الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.