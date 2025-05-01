شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين، عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، والإجراءات التى تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات مايو 2025، لأصحاب المعاشات، من ماكينات الصرآف الآلى مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، كما تشكل الهيئة لجان لمتابعة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.