شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء على أطفال وتصويرهم بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل بمركز كفر الدوار لقيامه بهتك عرض عدد من الأطفال وتصويرهم، لابتزازهم للاعتداء عليهم مرة أخرى.

كان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد قيام أسرة "ز.م" 15عامًا بتحرير محضر رسمى لتعرض نجلهم للاعتداء من قبل "م. ص" عاطل.

وعلى الفور قام ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران باستهداف المتهم بأماكن تواجده، حيث تم ضبط المتهم وخلال مناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبفحص هاتفه كشف عن وجود فيديوهات لضحايا أخرين من الأطفال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.