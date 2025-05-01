شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف معلمى الأزهر.. ننشر شروط التعاقد مع 5526 معلم مساعد رياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد 5526 في وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية إبتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للإدارات التعليمية المذكورة بالمحافظات على صفحة بوابة الوظائف الحكومية

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية

2. أن يكون محمود ود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار: الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

5. ألا يزيد من المتقدم عن (40) عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن

9. اجتياز التدريبات التي تقررها الجهة طالبة الإعلان.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين ممن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن يتولى الأزهر الشريف على مسئوليته توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها داخل كل محافظة وفقاً للمذكور على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

12. سداد مبلغ مقداره (28) جنيها جنيها (ثماني ثمانية وعشرون جنيها فقط لاغير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- البنك الأهلي المصري - بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ / حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم اليه

13. أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي الجهاز المركزي

- كلية التربية أساسي عام / خاصة / أزهر (شعب او اقسام الرياضيات )

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ( شعب او اقسام الرياضيات )

-كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل البرنامج التربوي) ( شعب او أقسام الرياضيات)

ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب

- كلية العلوم (عام / أزهر ) تخصصات ( الرياضيات / الرياضيات و الحاسب الآلى)

- كلية الهندسة (عام / أزهر)

- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها

- كلية تجارة أو ما يعادلها (محاسبة / اقتصاد / احصاء وتأمين)

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسة أو ما يعادلها ( اقتصاد / احصاء).

المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية وملونة وبصيغة jpg

1. صورة شخصية حديثة للمتقدم

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي.

5. الدبلوم التربوى للمؤهلات التي تتطلب تقديمه.

6. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

7. المؤهل الأعلى إن وجد

8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

9. إيصال الإيداع البنكي.

لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوحالبيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم صحيحاً وكاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي سيتم رفض الطلب، يرجى التأكد من مطابقة البيانات الشخصية في جميع المستندات المطلوبة.

يرجى الإحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الإختبار الإلكتروني

يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

جميع الشروط الواردة بالاعلان على مسئولية الجهة طالبة الإعلان دون أدنى مسئولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع حفظ كافة حقوق الجهاز القانونية.

التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكوميةإعتباراً من 15/ 5 / 2025 حتى 29 / 5 / 2025 على الرابط الآتي

بوابة الوظائف https://jobs.caoa.gov.eg :