شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: استفادة 23 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من برامج المنح والبعثات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استفادة 23 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من برامج المنح والبعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2024-2025؛ بهدف تطوير الكفاءات والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بلغ بلغ عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه،و ماجستير، ودبلوم)حوالي 17 ألف و600 مرشحا للعام الدراسي 2024-2025، من مختلف فئات المهن الطبية، شملت 15ألف و350 للماجستير،1500 للدكتوراه، و75 متقدمًا للدبلوم؛ بهدف تطوير الكفاءات والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الطبية.

وأضاف "عبدالغفار" انه تم قبول 5آلاف و802 طبيب بالجامعات المصرية في الدور الأول من الترشيح للدراسات العليا، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير فرص التعليم والتدريب المتقدم لأعضاء المهن الطبية، وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير آليات القبول والتنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه البرامج.

وأكد «عبدالغفار» أهمية برنامج المنح والبعثات الخارجية في إتاحة الفرصة للأطباء المصريين للاطلاع على أحدث التطورات والممارسات العالمية في مختلف التخصصات الطبية، حيث شهد هذا البرنامج سفر عدد من المرشحين إلى دول مختلفة مثل الهند وتايلاند والصين وإنجلترا، للاستفادة من برامج تدريبية متخصصة في مجالات حيوية مثل مكافحة المخدرات، والطوارئ والرعاية الحرجة، وتغير المناخ والصحة، وصحة الفم والأسنان، وتقنيات العلاج الإشعاعي، والصحة المجتمعية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متقدمة للأطباء العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تخصصات أمراض الكلى والمناظير والجهاز الهضمي وأمراض القلب.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، إن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتنمية قدرات الكوادر الطبية ورفع مستوى الأداء في القطاع الصحي، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير المزيد من الفرص التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تلبي احتياجات وتطلعات أعضاء المهن الطبية، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الصحة.



