شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي للحشائش ينظم دورة تدريبية حول التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المعمل المركزي لـ بحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على نمو وانتشار الحشائش بمقر المعمل بالجيزة في الفترة من 4- 8 مايو .

أوضحت الدكتور عزة السيد خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش أن هذه الدورة تأتي تمشيا مع رؤية المعمل وأهمية إيجاد حلول لتأثير التغير المناخي على نمو الحشائش وانتشارها حيث ستؤثر علي علمليات المكافحة بل إن التغير المناخي سيحعل هناك تداخل كبير في مواسم نمو الحشائش الشتويه والصيفيه مما يصعب مكافحتها وبينت د عزه خفاجي أن المعمل يضع في حساباته حجم الخسائر التي يمكن أن تنتج عن زيادة إنتشار الحشائش بفعل التغير في درجات الحرارة والرطوبة.

من جانبه أشار الدكتور عادل فكار وكيل المعمل الإرشاد والتدريب إلي أن التغيرات المناخية لها عده تأثيرات سلبية على نمو الحشائش والمحاصيل المختلفة وكذلك على التربة لمرعاة إجراءات التكيف في مواسم النمو لتقليل أثار التغيرات المناخية علي اختلال مواعيد نمو الحشائش والمحاصيل ومصادر تلوث الهواء التي تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري الذي يمكن أن يؤثر سلباً على استخدام المكافحة الكيماوية.

واضاف فكار أن الدوره ستتاول العديد من الموضوعات التي تعالج كيفيه التغلب على مشكلات مكافحة الحشائش وتحديد طرق ومواعيد المكافحة والآثار السلبية للتغيرات المناخية علي إنتشار الحشائش. والدورة تستهدف الباحثين ومعاونيهم والمهندسين الزراعيين بالمعاهد والمعامل والإدارات المختلفة بمركز البحوث الزراعية.

