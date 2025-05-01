شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: صرف تعويضات لـ3 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، الإدارة العامة لـ العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بالاستمرار في متابعة ضحايا الحادث الذي شهدته منطقة المطورين بمدينة السادات في محافظة المنوفية أمس الأربعاء ، وراح ضحيته 3 عمال من العمالة غير المنتظمة "متوفيان وواحد مصاب " إثر سقوط جملون خاص بأحد المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أثناء مباشرة الأعمال داخل الموقع.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تبين من المتابعة أن العاملين المتوفين هما وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة،27 سنة من قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بالمنوفية، وحسام الدسوقي عبد المنعم، 20 سنة من نفس القرية، والعامل المصاب محمود رمضان سرور 20 سنة، نفس العنوان.

وأكد الوزير أهمية سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه للمتوفي ،و 20 ألفًا للمصاب ،وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، موضحا استمرار جهود الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وقد قام مدير مديرية العمل بالمنوفية، عماد سعيد بتنفيذ توجهات الوزير جبران، والتوجه إلى مستشفى السادات العام، ومواساة أهل المتوفين والمصاب، ونقل عزاء الوزير إلى أسر العاملين المتوفين، وتمنياته بسرعة الشفاء للعامل المصاب، وتواجد مع الحالات حتى الانتهاء من التصريح بالدفن وخروج المصاب.