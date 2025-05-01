شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يهنئ عمال مصر بعيدهم: أنتم سواعد الوطن وبناة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل، محمد جبران، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، معربا عن تقديره لدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الوزير في تهنئته: "يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى عمال مصر، سواعد الوطن، وبناة نهضته، بمناسبة عيدهم المجيد، وأدعو الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والتنمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية."

وأكد جبران أن عمال مصر سيظلون دائمًا القوة الحقيقية خلف مسيرة التنمية، والنموذج المشرف في العطاء والإخلاص.

كان قد اعتمد وزير العمل محمد جبران، مبلغ 297 مليونًا، و445 ألفًا، و500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة"، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

كما اعتمد الوزير صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من "بند مواجهة الحوداث" لعدد 12 عاملًا "7 متوفين و 5 مصابين"، تعرضوا لحوادث في محافظات: قنا ، وأسيوط، وبورسعيد ، والشرقية ، والقليوبية ، وأسوان، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف ،و20 ألفًا للمصاب .