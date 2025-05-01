شكرا لقرائتكم خبر عن 17 توصية فى ختام مؤتمر الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة مؤتمرها العلمي الثامن بعنوان: التكنولوجيا والإبتكار في مجالي نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتنشيط التعاون مع المنظمات العلمية المحلية والدولية.

وخلص المؤتمر الى التوصيات الآتية:1- ضرورة إنعقاد المؤتمر بصفة دورية على أن يصدر المؤتمر كتاب خاص بالأبحاث بخلاف كتاب الملخصات.2- تكاتف وتضافر جهود الجامعات المصرية والجهات البحثية ومنتجي القطاع الخاص مع الجمعيات العلمية للنهوض بهذين المجالين.3- إستخدام أحدث الوسائل عند إكثار وإنتاج نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية.4- زراعة الأصناف المختلفة من تلك النباتات المتحملة لظروف الإجهاد المختلفة.5- الإستفادة من التطبيق العملي للذكاء الصناعي.6- وضع إستراتيجيه للإنتاج وإستخدام برمجيات وتقنيات الذكاء الإصطناعي في مجالي نباتات الزينة والطبية والعطرية.7- تقديم البرامج التدريبية والإرشاديه لإستخدام برمجيات وتقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال الإنتاج الزراعي.8- إستخدام المقاومة الحيوية للتغلب على بعض مشاكل إنتاج النباتات.9- العمل على حفظ الأصول الوراثية لنباتات التراث المصري.10- العمل على التطبيق العملي للهندسة الوراثية لتحسين صفات الجودة لنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية.11- تشجيع الصناعات القائمة على نباتات الزينة والطبية والعطرية والعمل على تصدير المنتج النهائي بدلا من تصدير المواد الخام .12- عرض نتائج البحث العلمي وتوصيات الندوات والمؤتمرات أمام المسؤولين لتنفيذها.13- يجب تسهيل إعطاء التراخيص لإقامه المصانع المتخصصة في تصنيع المنتجات الطبية والعطرية في المناطق الصناعية.14- ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات خاصة تمثل كل علماء الزينة والطبية والعطرية في مصر للتواصل فيما بينهم .15- عمل هيئة متخصصة من الجهات الحكومية مهتمة بتوصيل نتائج الأبحاث التطبيقية للقطاع الخاص للوصول الى احسن منتج.16- إقتراح عمل أكاديمية علمية لبث علوم الزينة من خلالها.17- عمل إتحاد لمنتجي نباتات الزينة وكذلك مجال الطبية والعطرية تحت إشراف هيئة خاصة بذلك، وعمل بورصة مصرية للزهور.