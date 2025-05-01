شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول: العامل المصرى ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رسالة تهنئة لعمال البترول وجميع عمال مصر بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال أول مايو، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم.

وقدم رئيس نقابة البترول، رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال عباس صابر: إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بعد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات القومية العملاقة ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد رئيس نقابة البترول، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلى أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة، فأخلصوا وأتقنوا في عملكم، واعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم.=

وفي الختام، وجه عباس صابر، رسالة شكر لكل عامل وعاملة في مصر، بمناسبة عيد هم مؤكدة أن مستقبل الوطن يُبنى بسواعدهم، وأن مصر لن تنسى أبدًا من ضحى براحته في سبيل رفعتها وكرامتها.