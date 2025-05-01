شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إجازة للطلاب والمعلمين فى المدارس بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الطلاب والمعلمون اليوم الخميس 1 مايو الجارى على إجازة من الدراسة والامتحانات بمناسبة عيد العمال، حيث أكدت المديريات التعليمية على أنه تم مراعاة إجازة اليوم الخميس أثناء وضع جداول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تقدير الدولة لدور العمال في مسيرة البناء والتنمية.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين نظرا لسوء الأحوال الجوية، موضحا أنه يشمل قرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبار الأربعاء إجازة، جميع المعلمين والعاملين بالمدارس، إلى جانب الطلاب، على مستوى الجمهورية.