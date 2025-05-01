شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية: صناعة الألبان من الركائز الأساسية للأمن الغذائى بأى دولة والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد تكنولوجيا الاغذية برنامجًا تدريبيًا بعنوان" توطين صناعة الألبان فى مصر " انطلاقا من الدور المجتمعي للمعهد في تطوير قطاع تصنيع الألبان وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي لزيادة فرص الاستثمار وتوفير منتجات صحية وآمنه للسوق المحلى وزيادة القدرة التنافسية بالأسواق العالمية.

أشار الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن توطين صناعة الألبان في مصر هو نقل وتطوير كامل منظومة إنتاج وتصنيع وتوزيع الألبان إلى الداخل المصري، مع تحسين كفاءة السلاسل الإنتاجية المحلية، ورفع جودة المنتج النهائي بما ينافس المستورد. فتوطين صناعة الألبان هو توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاستيراد، مع تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني. وهناك جهود مستمرة من مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير هذا القطاع الحيوي لمواكبة الطلب المتزايد على منتجات الألبان خلال السنوات الأخيرة والأمر الذي يتطلب معه فهم دقيق لأهم التحديات والفرص المتاحة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد المصري. ومن خلال تنفيذ الاستراتيجيات والآليات سيتمكن قطاع الألبان من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التوطين في مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن صناعة الألبان تعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في أي دولة، لما تمثله من مصدر غني بالبروتينات والعناصر الغذائية الحيوية. وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح توطين صناعة الألبان في مصر ضرورة وطنية وليس مجرد خيار اقتصادي.

أضاف أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد، ويعزز القدرة على مواجهة التقلبات العالمية في الأسعار وسلاسل الإمداد. كما يسهم التوطين في دعم الاقتصاد الريفي من خلال توفير فرص عمل، وتحفيز الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، ومن خلال تطوير سلالات الماشية، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع، يمكن لمصر أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا من منتجات الألبان، وترتقي بجودة الصناعات الغذائية لتنافس في الأسواق المحلية والإقليمية. يتضمن البرنامج التدريبي مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتوطين صناعة الألبان وأهمية بناء المعرفة وتدريب العمالة للتوطين، استخدام الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات كأحد دعائم توطين صناعة الألبان في مصر بالإضافة الى التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتبنى توطين صناعة الالبان.

