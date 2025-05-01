شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنظم ورشة عمل لأعضاء بعثة الحج الطبية لتدريبهم على مكافحة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية لأعضاء بعثة الحج الطبية، للتدريب على إجراءات مكافحة العدوى وبرنامج إنعاش القلب الرئوي الاساسي BLS المعتمد من جميعة القلب الأمريكية، وذلك بالقاعة الكبري بمركز التدريب بمستشفى المطرية التعليمي، بالتعاون مع مركز تدريب الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتأتي الدورة التدريبية في إطار استعدادات بعثة الحج الطبية لموسم الحج 1446 هـ /2025 م.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب 150 فرد ضمن طاقم بعثة الحج الطبية، على الأساسيات والإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف خلال موسم الحج لهذا العام.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن المتدربين حصلوا على برنامج الانعاش الرئوي BLS المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، كما حصلوا أيضاً على دورة معايير وأساسيات مكافحة العدوى وغسل الأيدي والواقيات الشخصية والتخلص من النفايات، مشيراً إلى حرص الوزارة على التكثيف من الدورات التدريبية لضمان رفع كفاءة ومهارات أعضاء البعثة الطبية لتقديم خدمات صحية واسعافية ووقائية ذات الجودة.

وأضاف ان التدريب تم تنفيذه تحت إشراف الدكتور هاني الشهيدي مدير مركز تدريب انعاش القلب بالهيئة، وممثل جمعية القلب الأمريكية بالشرق الأوسط، والدكتورة إلهام عزت مدير إدارة مكافحة العدوى بالهيئة، وأيضاً فريق من المدربين المعتمدين من جمعية القلب الأمريكية.

ويُذكر أن هذه الدورة جاءت عقب اجتماع موسع للبعثة الطبية للحج برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، لمناقشة الاستعدادات النهائية للبعثة، وخطط التشغيل ونماذج الفحص والتسجيل الطبي، وكذلك تجهيزات العيادات، والأدوية والمستلزمات الطبية.