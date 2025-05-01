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اتحاد العمال فى عيدهم.. العامل المصرى الأمهر بالعالم ويتميز بالذكاء والفطنة

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اتحاد العمال فى عيدهم.. العامل المصرى الأمهر بالعالم ويتميز بالذكاء والفطنة

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات عيد العمال .

كما أرسل بالتهنئة إلى عمال مصر ، رمز التفاني والإخلاص، مؤكدا أن عمال مصر علي مر العصور هم سند الدولة المصرية .

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن احتفالات عيد العمال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سلكت طريقا جديدا ومتميزا ، فالاحتفال تحول الي واقع نعيشه من زيادة الإنتاج و دعم الإقتصاد بأفتتاح مصانع وشركات جديدة تصب في صالح الإقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية ، يبرز معها قيمة العامل المصري ومهنيته .

وأرسل عبدالمنعم الجمل برسالة شكر الي عمال مصر لما يبذلونه من جهد في كل ربوع مصر، مؤكدا أن العامل المصري من امهر عمال العالم، ويتميز بالذكاء والفطنة والوعي ، ويتقن ما يصنعه وأمين علي مكان عمله ووطنه ويفديه بروحه .


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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