شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال فى عيدهم.. العامل المصرى الأمهر بالعالم ويتميز بالذكاء والفطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات عيد العمال .

كما أرسل بالتهنئة إلى عمال مصر ، رمز التفاني والإخلاص، مؤكدا أن عمال مصر علي مر العصور هم سند الدولة المصرية .

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن احتفالات عيد العمال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سلكت طريقا جديدا ومتميزا ، فالاحتفال تحول الي واقع نعيشه من زيادة الإنتاج و دعم الإقتصاد بأفتتاح مصانع وشركات جديدة تصب في صالح الإقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية ، يبرز معها قيمة العامل المصري ومهنيته .

وأرسل عبدالمنعم الجمل برسالة شكر الي عمال مصر لما يبذلونه من جهد في كل ربوع مصر، مؤكدا أن العامل المصري من امهر عمال العالم، ويتميز بالذكاء والفطنة والوعي ، ويتقن ما يصنعه وأمين علي مكان عمله ووطنه ويفديه بروحه .



