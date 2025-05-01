شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: احترافية العاملين بالوزارة تمكنهم من إدارة ندرة مائية والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية لكافة العاملين بالوزارة فى كافة المواقع على مستوى الجمهورية ، بمناسبة إحتفال مصر والعالم اليوم "بعيد العمال".

وأعرب سويلم عن تقديره للجهود المتميزة التى يبذلها العاملين بالرى لخدمة المواطنين فى كل مكان والتى تعد مثالاً للعمل الجاد والعطاء المتواصل لدعم مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية ، وأن هذا التفاني والإخلاص فى العمل هو ما عهدناه دوما من أبناء وزارة الرى العريقة ، مشيرا إلى أن إحترافية العاملين بالري تمكنهم من إدارة ندرة مائية فى منظومة بها ٥٥ ألف كم قنوات مكشوفه وأكثر من ٥٠ ألف منشأ مائي .

وأشار سويلم إلى أن تنمية موارد الوزارة المالية - من خلال استثمار أملاك الوزارة وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى - مكن الوزارة من توفير الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم ، كما أن توفير التدريب اللازم وإعادة هيكلة المنظومة أدى لرفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابياً على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات ، وتمكين الكوادر البشرية فى الوزارة من تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

وعلى صعيد آخر أكد سويلم أن مناسبة "عيد العمال" التى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكافة جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكافة مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب المرتفع على المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات ، مع مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها ، معرباً عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة ستكون هى العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

