شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يُهنئ منتسبى المجتمع الأكاديمى بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة إلى منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والعاملين، بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مُعربًا عن تقديره لجهودهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية، ودورهم الداعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن جميع منتسبي المنظومة الأكاديمية يمثلون ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات التعليمية والبحثية، مشيدًا بعطائهم المستمر، وحرصهم على أداء مهامهم بكفاءة والتزام.

واختتم الوزير تهنئته بتمنياته للجميع بدوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير بيئة العمل، ودعم الكوادر البشرية بمختلف تخصصاتها داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.