شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات لتركيب عداد مياه فرعى لوحدة سكنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتركيب عداد مياه فرعي لوحدة سكنية.

وتسهيلًا على المواطنين، حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة للحصول على خدمة تركيب عداد مياه فرعي لشقة، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وأوضحت الشركة، أن المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لشقة، تشمل: صورة عقد الإيجار، بطاقة الرقم القومي، إيصال الكهرباء الخاص بالشقة، إيصال المياه الخاص بالعقار، إلى جانب حضور مالك الشقة شخصيًا.

وفي إطار حملتها، أشارت إلى أن في حال الرغبة في توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، يتم تقديم طلب بذلك متضمنًا الأوراق والمستندات الآتية: (بطاقة الرقم القومي، صورة عقد الملكية أو الإيجار، موافقة الجهة الإدارية المختصة، فاتورة المياه لمحل الاشتراك، صورة الرخصة للمبنى).

وأوضحت أن في حال الرغبة في توصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا: (صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان، وإيصال كهرباء حديث، وأحد السكان للتوقيع على العقد، وأخذ الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك).

وأشارت الشركة إلى أن لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات التالية: بطاقة الرقم القومي للعميل، آخر فاتورة مصدرة للعميل، والإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.