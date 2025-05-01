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وزير العمل يعلن عن فرص عمل بالأردن براتب 36 ألف جنيه شهريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفير 61 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية ، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية)، وذلك براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني كل شهر.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن:

- 10 عمال تربية طيور.

- 23 عمال في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقيىة والغربية.

- 10 عمال مكبس طوب.

- 2 عامل معمل ومصنع طوب.

- 10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل.

- 1 عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية.

- 2 عامل جلود.

- 2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن.

- 1 عامل في مجال المنتجات الخشبية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بـ وزارة العمل، أن التقديم من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة  على  الرابط التالي :

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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