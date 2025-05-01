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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن فرص عمل بالأردن براتب 36 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفير 61 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية ، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية)، وذلك براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني كل شهر.
وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن:
- 10 عمال تربية طيور.
- 23 عمال في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقيىة والغربية.
- 10 عمال مكبس طوب.
- 2 عامل معمل ومصنع طوب.
- 10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل.
- 1 عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية.
- 2 عامل جلود.
- 2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن.
- 1 عامل في مجال المنتجات الخشبية.
وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بـ وزارة العمل، أن التقديم من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :
https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
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