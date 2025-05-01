شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 1-5-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الرياح والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 1 مايو 2025، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 19 درجة.