شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل مهمة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من النصائح التى يجب اتباعها للحماية من العواصف الترابية ومضاعفاتها، خاصة مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد حاليا.

1- قم بغلق النوافز والأبواب جيدا وبإحكام.

2- احمل بخاخ الربو تحسبا لأى سبب طارئ.

3- ارتدى الكمامة.

وقدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية تشمل غسْل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أى حالات مرضية.