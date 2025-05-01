شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معدل زيادة خلال 5 سنوات.. 678.1 مليار جنيه لمخصصات الأجور فى الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زيادة ملحوظة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث قُدرت بمبلغ 679 مليارا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال السنوات الأربع المالية السابقة.



وفي هذا الصدد، نستعرض تطور حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين على مدار خمسة أعوام مالية:

العام المالي 2025/2026: 679 مليارا و110 ملايين جنيه.

العام المالي 2024/2025: 575 مليار جنيه.

العام المالي 2023/2024: 512 مليارا و694 مليون جنيه.

العام المالي 2022/2023: 412 مليارا و463 مليون جنيه.

العام المالي 2021/2022: 358 مليارا و735 مليون جنيه.