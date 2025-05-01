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هيئة الدواء توجه نصائح هامة لتجنب الإصابة بالإسهال

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هيئة الدواء توجه نصائح هامة لتجنب الإصابة بالإسهال

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 01 مايو 2025 07:00 ص

وجهت هيئة الدواء المصرية سلسلة من النصائح الهامة لتجنب الإسهال، وذلك عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتى تشمل:​

- غسل اليدين كويس بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.​
- تخزين الطعام في درجات الحرارة الصحيحة، وطبخ الأطعمة حتى تصل لدرجات الحرارة الموصى بها. ​
- لا تتناول الأطعمة أو المشروبات بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.​
- شرب مياه نظيفة و صحية.​
- الابتعاد عن منتجات الحليب غير المبستر.​
- استشارة الطبيب لو استمر الإسهال لعدة أيام أو اذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى، أو الألم الشديد، أو الدم في البراز.
- لا تستخدم المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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