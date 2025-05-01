شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة لتجنب الإصابة بالإسهال والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الدواء المصرية سلسلة من النصائح الهامة لتجنب الإسهال، وذلك عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتى تشمل:​

- غسل اليدين كويس بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.​

- تخزين الطعام في درجات الحرارة الصحيحة، وطبخ الأطعمة حتى تصل لدرجات الحرارة الموصى بها. ​

- لا تتناول الأطعمة أو المشروبات بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.​

- شرب مياه نظيفة و صحية.​

- الابتعاد عن منتجات الحليب غير المبستر.​

- استشارة الطبيب لو استمر الإسهال لعدة أيام أو اذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى، أو الألم الشديد، أو الدم في البراز.

- لا تستخدم المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.​