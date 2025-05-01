شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة لتجنب الإصابة بالإسهال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 01 مايو 2025 07:00 ص
وجهت هيئة الدواء المصرية سلسلة من النصائح الهامة لتجنب الإسهال، وذلك عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتى تشمل:
- غسل اليدين كويس بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.
- تخزين الطعام في درجات الحرارة الصحيحة، وطبخ الأطعمة حتى تصل لدرجات الحرارة الموصى بها.
- لا تتناول الأطعمة أو المشروبات بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.
- شرب مياه نظيفة و صحية.
- الابتعاد عن منتجات الحليب غير المبستر.
- استشارة الطبيب لو استمر الإسهال لعدة أيام أو اذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى، أو الألم الشديد، أو الدم في البراز.
- لا تستخدم المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.
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