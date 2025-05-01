شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة دخول الكنيسة بالمكياج ودون غطاء للرأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير عن مدى التزام النساء بعدم دخول الكنيسة بـ مكياج، وضرورة تغطية الرأس بإيشارب فور دخولهن من باب الكنيسة، مما أثار حالة من الجدل بين الالتزام بالتقاليد واحترام حرية الفرد في المظهر.

في هذا الإطار، أوضح الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، تعاليمه الواضحة في التعامل مع هذا الأمر، حيث شدد في إحدى عظاته على أن التوجيه الروحي يجب أن يكون عبر التعليم والإقناع، لا من خلال الإلزام أو فرض القواعد.

ورأى البابا شنودة أن الاهتمام بالجوانب الروحية في حياة الإنسان يؤدي بطبيعته إلى التخلي عن مظاهر الزينة الزائدة أو التصرفات غير المتماشية مع قدسية المكان، مؤكدًا أن فرض هذه الأمور بالقوة قد يؤدي إلى النفور من الكنيسة بدلاً من الجذب إليها.

وأكد قداسته على أن الكنيسة ليست سلطة تُمارس الإكراه، بل هي مساحة للتعليم والتوجيه الروحي، وبهذا تعكس تعاليم البابا شنودة نهجًا متوازنًا في التعامل مع الشؤون الكنسية، للتركيز على بناء الوعي الروحي كوسيلة لتحقيق الالتزام الداخلي، بعيدًا عن المظاهر الشكلية التي قد تُفرض دون اقتناع.