شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة × القانون.. الفرق بين الصلح والتصالح فى الدعاوى القضائية والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون الفرق بين الصلح والتصالح، والفرق بينهما، فدائما يطلع القانون المواد لليسر والتسهيل على المواطنين في حل النزاعات.

ـ الصلح

الصلح يكون بين المتهم والمجني عليه، وتحكمه نص المادة 18 مكرر "أ"، من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح يتم في أي مرحلة من مراحل التقاضي، في بعض الدعاوي مثل جرائم "الضرب، الشيك".



ــ التصالح

التصالح يكون بين المتهم والنيابة بوصفها سلطة اتهام وفى بعض الجرائم ويكون الصلح عن طريق سداد جزء من مبلغ الغرامة المنصوص عليها في القانون، مثل جرائم التصالح في المباني والكسب غير المشروع.

ومن الممكن أن يتم التصالح في تلك الجرائم وقت تحرير المحضر أو مراحل التحقيق أو أمام محكمة الموضوع.