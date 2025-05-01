شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة عزبة البرج.. مركز توزيع الأسماك الطازجة يوميا من الرابعة فجرا والان مع تفاصيل الخبر

تمتاز محافظة دمياط بصناعة الأسماك، والتي تعد واحدة من أهم الصناعات داخل المحافظة، كما أنها تشتهر بوجود العديد من أنواع الأسماك داخل أسواقها، ذلك نظرا لوجود ثلثي أسطول الصيد المصري داخل مدينة عزبة البرج، مما يتيح فرص أكثر لتداول أصناف الأسماك المتنوعة بأسواق دمياط، فضلا عن موقعها عند نقطة التقاء البحر والنهر والتي تعد ميزة أخري تجعلها محور لتوزيع الأسماك في مصر، ويعرض ”الخليج 365” في السطور القادمة أبرز أسواق الأسماك داخل دمياط.

نقطة استقبال المراكب العائدة من رحلات الصيد، تعد المركز الرئيسي لتوزيع الأسماك داخل المحافظة والمحافظات المجاورة أيضا، تقع حلقة الأسماك على طول نهر النيل داخل مدينة عزبة البرج، يبدأ العمل بها يومياً منذ الساعة الرابعة فجرا و حتي السابعة صباحا.

اذا كنت تريد شراء الأسماك الطازجة فور وصولها من مراكب الصيد عليك بزيارة حلقة اسماك عزبة البرج بدمياط، هناك ستجد الكثير من أصناف الاسماك المختلفة، و كذلك ستجد أسعار مناسبة.

يعد سوق "القنطرة" لبيع الأسماك السوق الرئيسي داخل المحافظة، هو أكبر تجمع بائعي الأسماك داخل دمياط، كما أن هناك أماكن لتجهيز الأسماك وطهيها الأمر الذي يجعل كل شئ يسيرا.

اذا كنت من خارج دمياط وتبحث عن مكان لتناول وجبات الأسماك عليك التوجه إلي سوق "القنطرة" والذي يقع بكورنيش المحافظة أمام محطة القطار، وبجوار كوبري دمياط المعدني، الأمر غير مكلف إضافة إلي أنك ستجد كافة الانواع التي قد تبحث عنها في عالم الأسماك وبأسعار تبدأ من 25 جنيها للكيلو.

يأتي في المرتبة الثالثة، يعد قبلة الباحثين عن أسماك التونة البيضاء و الشبين على وجه التحديد، بائعوا الأسماك داخل سوق عزبة البرج يمتازون بطرح كميات من اسماك الوقار و القاروص تلك الأنواع التي يمتاز بها سوق عزبة البرج مما جعله محط اهتمام للكثير من زوار المحافظة.

كما أنه يعد متنفساً هاما لزوار مدينة رأس البر خلال موسم الصيف، مما يجعل الإقبال عليه في تزايد مستمر خلال فصل الصيف على وجه التحديد.

يشهد رواجاً كبيراً خلال فصل الصيف، يعد محطة لتوزيع الأسماك على زوار المدينة خلال قضاء إجازاتهم، أنواع الجمبري المختلفة ستجدها بكثرة داخل هذا السوق وبأسعار مناسبة، وتعد أصناف الجمبري أشهر ما يقدمه سوق رأس البر لبيع الأسماك، كما أن الكاليمارى أيضا يحتل مكانة كبري بين بائعي أسماك سوق رأس البر، إضافة إلى طرح أصناف الأسماك الأخري بداخله.

هو سوق موسمية، لكنه رغم ذلك يعمل طوال العام استقبالا للزوار خلال المواسم المختلفة، غير أنه يشهد إقبالا كبيرا خلال العطلات الرسمية وموسم الصيف.