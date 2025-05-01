شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة إشغال طريق من خلال المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال بطلب لتجديد الترخيص بإشغال الطريق، وذلك ضمن ما توفره من خدمات متنوعة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة.

وحددت المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أو تجديد (بروز - إعلان - تانده - فاترينة - عربة)، على النحو الآتي: صورة بطاقة الرقم القومي، الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة، الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

وأوضحت المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو الآتي: ملء النموذج الخاص بالخدمة، تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها، سداد رسم المعاينة، بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص، سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة، واستلام ترخيص إشغال الطريق.

وتقدم المراكز التكنولوجية في مجال التنظيم والمباني، خدمات إصدار تراخيص بناء وهدم، وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.