شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور مؤتمر "إعلام القاهرة" حول "الاتصال الصحى وتمكين المجتمعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مؤتمرها العلمي الدولي السنوي في دورته الثلاثين، تحت عنوان "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، 7 مايو 2025، بحضور نخبة من الأكاديميين، والخبراء الصحيين، والإعلاميين، وصناع المحتوى الرقمي من مصر والعالم.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبدعم نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود السعيد، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام، وأمانة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

تضمنت أجندة المؤتمر:

• جلسات رئيسية: تناقش دور الإعلام في دعم جهود الرعاية الصحية، ومكافحة المعلومات المضللة في البيئة الرقمية.

• موائد مستديرة: تتناول تأثير المؤثرين على الصحة النفسية والسلوكية، والمسؤوليات الأخلاقية في نشر الوعي الصحي على منصات التواصل.

• جلسات بحثية: تعرض دراسات علمية حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الصحي، وصحة المراهقين في العصر الرقمي، واستراتيجيات التسويق الصحي الرقمي.

• جلسات دولية خاصة: تستعرض تجارب عربية ودولية في تطوير الاتصال الصحي الرقمي، وتعزيز نظم الرعاية الصحية من خلال الإعلام الحديث.

ويشهد المؤتمر مشاركات بحثية نوعية تسلط الضوء على علاقة الإعلام بالسلامة النفسية والبدنية، ودور الحملات الصحية في تشكيل السلوكيات المجتمعية، كما تناقش دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة الأنظمة الصحية.

يكرم المؤتمر في ختام فعالياته، البحوث الفائزة بجائزة كلية الإعلام، إلى جانب إعلان الفائزين بجائزة الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتشجيع التميز الأكاديمي. كما يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الإعلامية المسؤولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة.

يؤكد المؤتمر على تصدي جامعة القاهرة ، ممثلة في كلية الإعلام لمجال الاتصال الصحي، ودفع عجلة الحوار العلمي والمجتمعي نحو بيئة صحية مستنيرة.