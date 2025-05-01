شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: موسم القمح الحالى جيد بفضل الظروف المناخية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موسم القمح الحالي كان جيدًا بفضل الظروف المناخية، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة أثناء فترة التفريع ولم يوجد صقيع، ما أدى إلى زيادة التفريع، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد السنابل في وحدة المساحة، ومن ثم زيادة المحصول في النهاية.

وأضاف عيسى أهمية استلام القمح من المزارعين، موضحًا أن وزارة التموين استلمت حتى الآن 360 طنًا من القمح بالفيوم وهو خطوة مهمة جدًا، خاصة أن رغيف العيش، وجبة أساسية لكل المصريين، ينتج منه ملايين الأرغفة يوميًا ولا يمكن الاستغناء عنه تقريبًا.

وأوضح عيسى إلى بداية موسم حصاد محصول القمح، موضحًا أن باكورة الحصاد كانت في محافظة الفيوم يوم 5 أبريل، وأن أول توريد كان بكمية 150 طنًا في صومعة طامية، حيث تتميز تلك المحافظة بطبيعة جغرافية تؤدي إلى التبكير في نضج محصول القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى، وزرعت المحافظة الموسم الحالى 181 ألف و 518 فدانًا، بزيادة قدرها 6 آلاف فدان عن الموسم الماضي.

وأشار إلى أن هناك استعدادات لموسم توريد محصول القمح تشمل السعر وحوافز التوريد، وسعر توريد القمح مجزي وأعلى من السعر العالمي، حيث يبلغ 2200 جنيه للطن وفقًا لدرجات النقاء "22.5% و 23.5%".

وأوضح عيسي أن هناك جهودًا كبيرة للحفاظ على الإنتاج في ظل محدودية الأراضي الزراعية وحصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وأضاف أن الهدف هو استمرارية توفير رغيف العيش من خلال استقرار توافر مستلزمات الإنتاج المتمثلة في القمح، مشيرًا إلى ن مصر تنتج حوالي 50% من استهلاكها وتستورد النسبة المتبقية.