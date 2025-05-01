شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. التعليم: الأسئلة لن تكون تعجيزية وتفرز مستويات الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، موزعة على المنهج الدراسى بالكامل حسب طبيعة كل مادة، مشيرة إلى أنه ستكون متزنة بما يتوافق مع الوزن النسبى للأسئلة سواء المقالية أو الاختيارية، موضحة أن الأسئلة تراعى المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا وستكون قادرة على فرز مستويات الطلاب وبعيدة عن الأسئلة التعجيزية، قائلة: "لن تكون سهلة ولن تكون صعبة لأن قياس نواتج التعلم يتطلب أسئلة تناسب جميع قدرات الطلاب التحصيلية والدراسية.

وتعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يتم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل فى مادة اللغة العربية، والأحد 27 أبريل الكيمياء، والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات، والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية، والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية، والسبت 3 مايو الفيزياء لغات، والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا، والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية، والثلاثاء 6 مايو الإحصاء لغات، والأربعاء 7 مايو الأحياء، والخميس 8 مايو الرياضيات لغات، والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية، والسبت 10 مايو الرياضيات البحتة، والأحد 11 مايو التاريخ، والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات، والثلاثاء 13 مايو الأحياء لغات بيولوجى.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تنطلق الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.