شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 5 ساعات عن مساكن الضباط بالرماية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق "مساكن الضباط بالكامل، المتحف المصري"، لمدة 5 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 1/ 5/ 2025 وحتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب زهر مرن قطر 400 مم، والمتعارض مع أعمال غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر "الخط الرابع لمترو الأنفاق".

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

يمكن لمواطنى محافظة الجيزة التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حال وجود شكوى أو الاستفسار عن الخدمات المقدمة، من خلال ما تخصصه الشركة من قنوات تواصل تشمل (الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.