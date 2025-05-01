شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 01 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 1-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 29: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:57 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:54 م
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
وقت صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:17 م
وقت صلاة العشاء 8:39 م
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 12: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:17 م
موعد صلاة العشاء 8:36 م
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