شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 01 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 1-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 29: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:33 م

موعد صلاة العشاء 8:57 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:36 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:54 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:31 ص

وقت صلاة الظهر 12:40 م

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:17 م

وقت صلاة العشاء 8:39 م مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 م

موعد صلاة العصر 12: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:17 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م

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