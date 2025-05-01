شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف آليات علاج جرثومة المعدة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية : عادةً يتم علاج عدوى جرثومة المعدة باستخدام أكتر من نوع من العائلات الدوائية، والتى تشمل نوعين مختلفين من المضادات الحيوية على الأقل في وقت واحد.​

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وتابعت هيئة الدواء : العلاج يشمل الأدوية التى تساعد في علاج الأعراض، بما فيها مثبطات مضخة البروتون بالمعدة، مثبطات إفراز الحمض بالمعدة (مثبطات مستقبلات 2H)، واقيات بطانة المعدة التي تحمي من الأحماض، وتساعد على قتل البكتيريا.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الرجوع للطبيب قبل استخدام المضادات الحيوي، واستشارة الصيدلي لتحديد الطريقة المثلى لاستخدام الدواء. ​

وتابعت : فى حالة تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة؛ فيجب تكرار الفحص بعد مرور أربعة أسابيع على الأقل من العلاج، وفي حال أظهرت الفحوص عدم نجاح العلاج في القضاء على العدوى؛ فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لوصف مجموعة مختلفة من المضادات الحيوية. ​

