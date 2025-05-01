شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة مصر أمام العدل الدولية: 45 مذكرة قدمتها الدول والمنظمات للانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن عدد كبير من المذكرات تم تقديمها للمحكمة حوالى 45 مذكرة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وبها ملفت كبيرة من الأدلة للانتهاكات الإسرائيلية.

وأضافت ياسمين موسى، خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن الأمم المتحدة لديها ملف به كل التقارير الدولية التى تثبت كافة الانتهاكات الإسرائيلية، وسياسة التجويع والحصار وغلق المعابر وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، ومحاولة عرقلة عمل المنظمات الأممية داخل الأراضى الفلسطينية، واستهداف العاملين فى المجال الإنسانى والطبى.

ولفتت ياسمين موسى إلى أن الدول المشاركة فى هذه المسارات القضائية تسعى فى أن تقوم بجمع الأدلة من كل المصادر الموجودة، وهى مصادر معلنة وغير معلنة، ومصر قدمت إحصائيات بالمساعدات التى دخلت عن طريق معبر رفح، وكل دولة تقدم ما لديها من إحصائيات وأدلة وأرقام موثقة.