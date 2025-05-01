شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين موسى: يجب أن يستمر الضغط لوضع حد للانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين موسى، مستشارة وزارة الخارجية للشئون القانونية، إنه من المهم أن يستمر الضغط لوضع حد لما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "العام الماضي كان هناك رأي استشاري صدر من المحكمة، وهذا الرأي كان في صالح الموقف الفلسطيني والعربي والمصري، بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت: "رأي المحكمة كان واضحا وصريحا، بأن هذا الاحتلال غير شرعي أو قانوني، وهدفه فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي".

وقالت: "من المهم أن يستمر الجانب الفلسطيني والدول العربية في التنسيق لمحاولة الاستفادة من كافة الآليات الدولية".

وأوضحت أن محكمة العدل الدولية، لها مكانة خاصة لأنها الجهاز القضائي الرئيسي في النظام الدولي، وعندما يصدر رأي عن المحكمة، يكون له قيمة أدبية كبيرة، وتكلفة سياسية في حال عدم الامتثال للآراء الصادرة عن المحكمة.

وأشارت إلى أن كثير من النزاعات في الوقت الراهن، يتم اللجوء فيها إلى محكمة العدل الدولية، لأنه من المهم أن يصدر عن المحكمة رأي قانوني قاطع.