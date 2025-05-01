شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تنسق مع الدول ذات المواقف المشابهة تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين موسى، مستشارة وزارة الخارجية للشئون القانونية، إن مصر تنسق بشكل مستمر مع كافة الدول التي لها مواقف متشابهة، فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "حجم المعاناة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستدعي أن يكون هناك تنسيق مستمر مع كافة الدولة والمنظمات التي تتشابه مواقفها مع مواقف مصر، خاصة فيما يتعلق بأهمية دخول المساعدات لأهل القطاع ورفع الحصار، ووقف سياسات التجويع واستهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي".

وتابعت: "في المذكرات التي تقديمها أمام المحكمة، هناك قدر كبير من التنسيق في المواقف، وأغلب الدول التي تشارك في هذا المسار، باستثناء دولتين أو ثلاثة، لها موقف واضح وصريح من هذه القضية".