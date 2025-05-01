شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: ننسق مع فلسطين والدول العربية والأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن التحركات المصرية تتم مع الجانب الفلسطينى والدول العربية، وهناك تنسيق قائم مع الأمم المتحدة، وهو تحرك جماعة يتم التنسيق فى كافة المراحل.

وأضافت ياسمين موسى، خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن الرأى الاستشارى هو المرحلة الثانية وهى محطة مهمة، وبدأنا هذا المسار برأى استشارى صدر فيه رأى من المحكمة فى شهر يوليو 2024، وهذا الرأى كان مؤيد بقوة وجهة النظر الفلسطينية والعربية.

ولفتت ياسمين موسى إلى أنه مع استمرار الاحتلال استمرت الجمعية العامة فى تجديد ولاية وكالة الأونروا، وكل مرة يوجد قرار ولاية لها كانت الجمعية العامة للأم المتحدة تنص على أن ذلك دون الإخلال بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو مرتبط بحق تقرير المصير، وحق أصيل.