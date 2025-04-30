شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: عودة خط الغاز بطريق الواحات للعمل خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تلقت بلاغات بكسر خط غاز بالسادس من أكتوبر، نتيجة قيام شركة بحفر دون تنسيق مسبق مع الشركة المسؤولة عن أعمال الغاز بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "أدى ذلك إلى كسر خط الغاز الرئيسي، ونتيجة الاحتكاك حدثت شرارة، وتلك الشرارة أدت إلى اشتعال خط الغاز".

وتابع: "قمنا بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا من وزارة البترول، وتعمل على شقين، الشق الأول السيطرة على الحريق، من خلال الفرق المجهزة والمدربة مع هذه المواقف، أما الشق الثاني، هو التغذية المزدوجة، لضمان عدم تأثر محيط المنطقة بسبب كسر الخط، حيث يتم تفعيل تغذية بديلة من خط غاز آخر".

وقال: تم تفعيل الخطة بنجاح، فتمت السيطرة على الحريق بالكامل، والآن تتم عملية الإصلاح، وخلال 24 ساعة يعود العمل بشكل طبيعي بالخط".

وأضاف: "أي خط غاز يتم تقسيمه وفقا للمناطق السكنية، حيث يختلف تصميم الخط وفقا لتخطيط المنطقة، وسبل التعامل مع الخط والسيطرة عليه، وفنيا ما حدث اليوم يمكن تصنيفه بالتصنيف الرابع لأنه داخل بمنطقة سكنية خطوط العزل بها محبسين".